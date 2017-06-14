义顺新小贩中心9月开业

（联合早报网讯）位于义顺公园毗邻的新小贩中心将在今年9月开业，为居民提供更多用餐选择。

国家环境局今天下午发文告宣布，委任本地餐饮集团Timbre以非盈利模式经营义顺公园小贩中心。这个新小贩中心共有45个熟食摊位，总共设有约750个座位。

Timbre集团是从环境局收到的五份招标献议书中脱颖而出。环境局指出，自2005年开业的Timbre的献议着重于实现社会目标，并提出了多项提高生产力的措施，以及准备如何为小贩中心注入活力的创意点子。

Timbre将把其中两个摊位拨作培育摊位（incubator stalls），让新手小贩在长达一年里尝试经营生意，之后他们如果有意继续，Timbre可协助小贩寻找其他长期摊位，或向环境局申请到其他小贩中心租摊位。

为确保食物价格保持负担得起，Timbre也会要求每个摊位提供至少一个售价3元的基本餐。它也将协助摊贩一起大量采购食材，以减低营运成本。

它也计划在小贩中心开业半年内，推出“三合一”的手机应用服务，让食客可使用无现金付费、通过应用向摊贩点餐，以及用餐时享有10％折扣。

除了义顺，设于兀兰海军部村庄（Kampung Admiralty）的新小贩中心也将在9月启用，裕廊西的小贩中心则预计10月开业，白沙中预计11月启用。

免费试阅14天