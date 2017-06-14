内阁成立委员会讨论李光耀故居处理 李总理没有参与

内阁秘书发表文告表示，内阁成立了委员会探讨建国总理李光耀故居的处理方式，李显龙总理并没有参与该委员会的讨论。

内阁秘书陈基荣说，由内阁设立的部长级委员会考虑的选项及其影响，包括这所故居的历史和遗产意义，以及李光耀先生对故居的想法和遗愿。

李玮玲和李显扬在今早的公开信提到，他们在去年7月获知政府成立了这个部长级委员会探讨父亲故居的去留问题。

陈基荣在文告中说，委员会在过程中咨询了李光耀的三名子女，包括李显龙、李玮玲和李显扬。李总理以长子的身份提供了他的看法。“总理并没有参与内阁有关这个委员会的讨论。就如他之前所说，政府对故居所做的所有决定他都回避。”

陈基荣也说，委员会曾清楚向李家兄妹表明，只要李玮玲继续住在故居，政府无意对这所故居的问题作出任何决定。委员会计划列出一些选项和其影响，当日后需要时可交政府考虑。

委员会也询问了李玮玲和李显扬有关李光耀最后一份遗嘱的准备过程，以及李显扬妻子林学芬及她的律师团队在准备遗嘱过程中，所扮演的角色。委员会也要求李玮玲和李显扬采取李总理的做法，把回应列入宣誓声明中，但指两人至今未这么做，并表示最早只能在6月底做出回应。

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