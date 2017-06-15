李玮玲：跟总理的分歧不只是“家事”

针对建国总理李光耀欧思礼路故居处置的分歧，李光耀女儿李玮玲医生周四（15日）凌晨第二度发言，在面簿称，“如果这只不过是一件家事，我们就不会把它公开”。

李玮玲（61岁）和弟弟李显扬（59岁）昨天（6月14日）凌晨发出联名公开信，指兄长李显龙总理（65岁）执意违背父亲遗愿想保留故居为自己争取政治资本。

目前与家人在国外度假的李显龙总理，过后发表声明否认这些指责，并对弟妹选择公开家中纠纷的做法感到非常失望。

李玮玲和李显扬也在公开信中指，尽管李显龙总理曾答应不参与政府所有有关故居的决策，2015年也在国会表明政府无需在李玮玲搬离前对故居去留做决定，而是交由届时政府处理，他们仍在去年获知政府设立部长级委员会讨论故居的处理选项和影响。

内阁秘书陈基荣昨天下午澄清李显龙总理并没有参与内阁有关部长级委员会的讨论。陈基荣解释，委员会要考虑故居的历史和文化遗产意义以及李光耀生前的想法和遗愿，以助未来政府斟酌并做出最后决定。委员会征询了李光耀三名子女的意见，李显龙总理身为长子和遗产受益人，也以个人身份提供他的看法。

不过，李玮玲今天凌晨12时19分在面簿发表贴文指，上述部长级委员会的成立，不可能没有得到李显龙总理的默许同意。

她也说：“私人的家事不会涉及成立秘密的部长级委员会来得到你想要的。”

李玮玲过后又在凌晨1时18分发表贴文说：“如果这只不过是一件家事，我们就不会把它公开。”

她说，欧思礼路38号的房子是父母买下的，它的命运应该由他们来决定。

“我父亲多次告诉我们，欧思礼路38号是家族产业，如果出售，无需捐给慈善。”

然而，李玮玲指李显龙总理给李显扬开出的售屋条件是，李显扬除了必须付他市价，还必须另外拿出一笔相等于市价一半的款项捐做慈善。李玮玲指，李显扬不同意李显龙总理处置房子的做法，所以总理“惩罚”他。

李显龙总理和李显扬曾在2015年12月4日发表声明说，他们同意各自捐出相等于欧思礼路38号一半市值的金额，作为慈善用途。

根据之前报道，李光耀的愿望是在他过世后，欧思礼路38号的房子马上拆除。如果李玮玲选择继续居住，那房子也必须在她搬出后马上拆除。

李玮玲也在面簿贴文中透露，她目前在苏格兰旅行，互联网线路不稳定、连接速度缓慢。

这不是李玮玲首次公开表示对哥哥李显龙总理的不满。她曾在2016年，谴责他“滥用权力建立王朝”。李显龙总理当时也做出回应，表示对妹妹的言论深表难过，并强调指控完全不实。

李显扬夫妇将离开新加坡

李显扬在接受《海峡时报》访问时说，他和妻子林学芬（59岁，律师事务所合伙人）正准备离开新加坡，但还不知道什么时候走，也不知道会去哪里。

目前是新加坡民航局主席的李显扬说，新加坡是他的家，他在公共和私人领域都有贡献，要不是觉得问题严重，他也不会选择离开。

“从过去两年的生活来看，我觉得这里不是一个我能够继续生活的地方。”

至于三名儿子，李显扬说，他们没有跟他同住，他们将自己做决定。

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