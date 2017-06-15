电台UFM100.3收听人数突破40万 DJ邀听众今晚一起庆功

电台UFM100.3收听人数突破40万，DJ们今晚与听众同乐庆祝。

最新尼尔森（Nielson）广播调查出炉，电台UFM100.3收听人数从39万9000，上升至42万2000，收听率比去年下半年上升0.5%，这也是UFM100.3开台16年，首次取得突破40万人的收听人数。

UFM100.3台长洪菁云说：“我觉得我们取得突破最重要的原因是，我们的团队很卖力，大家一条心。”

洪菁云也认为UFM100.3的招牌活动“U选1000”扮演了重要的角色。“‘U选1000’得到媒体很多的宣传报道，吸引了很多新的听众的注意，让他们认识UFM100.3。或许不少听众对我们台的印象，停留在以前的‘生活资讯台’，那时候我们的音乐属性不强，可是我们重新定位为音乐台之后，打出‘U选好歌，非听不可’的口号，为听众精选歌单，‘U选1000’更是听众选出来的歌单。”

UFM100.3也通过Rings.TV做面簿直播，加强该台及DJ们的形象，并受到听众的喜欢和认同。

为了庆祝电台取得突破，DJ们突发奇想，今晚7时30分将在沙爹湾（Satay by the Bay）举行庆功宴，邀请听众前往同乐。

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