李显扬：遗嘱是最终且有效的

李显龙总理弟弟李显扬反驳总理不曾参与内阁部长级委员会讨论的说法，称李总理在委员会面前的“私下”说辞与他在国会等公开场合的讲法不一致。

今天（15日）下午4时许，李显扬又透过面簿个人网页表示，父亲李光耀立下的遗嘱是最终的、有效的。他说：“我们对李显龙或他的秘密委员会没有信心”。

李显扬也提及一份宣誓声明（statutory declaration）。他指出，李总理不曾对李光耀最后一份遗嘱提出法律挑战，但却在给“秘密委员会”的宣誓声明中说，“没有证据证明李先生（指李光耀）知道最后一份遗嘱加了拆除房子的条文”。

这是李显扬自昨天（14日）凌晨，针对李光耀故居分歧与姐姐李玮玲发表联合声明以来，第二次通过面簿发表看法。

李显扬也在帖文中上载文字图片，指责李显龙总理在公开和私下场合中的发言不一，并问：“他什么时候在撒谎？”

截至下午4时40分，这个最新帖子已被分享超过200次。

内阁秘书陈基荣前天下午澄清，李总理没有参与内阁有关部长级委员会的讨论。陈基荣解释，委员会要考虑故居的历史和文化遗产意义以及李光耀生前的想法和遗愿，以助未来政府斟酌并做出最后决定。

身为李光耀的遗嘱执行人兼信托人，李显扬和李玮玲曾公开李光耀于2013年12月17日所立下的遗嘱的部分内容。他在遗嘱中写道：“这是我的愿望，也是亡妻柯玉芝的愿望。在我过世以后，我欧思礼路38号的房子必须马上拆除。如果我女儿玮玲选择继续居住，房子也必须在玮玲搬出后马上拆除。”

李总理在国会上说过，李光耀至少两次致函内阁提出拆房的要求，并表示李光耀对于拆房的立场多年来未曾动摇，他希望人们能尊重李光耀和柯玉芝的意愿。

李显扬宣称，李总理过后却对内阁委员会说，李光耀“会接受保留故居的任何决定”。

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