家长今后可在各大超市内参考奶粉营养资讯

为了进一步加强公众对于孩子营养需求的认识，家长从今后在全岛各大超市选购奶粉时，可以参考由保健促进局提供的奶粉营养资讯，方便他们比较各品牌奶粉的营养价值。

国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生今午在位于宏茂桥城（Ang Mo Kio Hub）的平价霸级市场接受媒体访问时透露上述讯息。

许宝琨说，除了在营养价值方面制表，政府也可能会尽量在社区里推展更多教育活动，让新手父母在这方面有更好的意识。

另一方面，职总平价总裁谢健平昨天也宣布，职总平价超市独家引进澳大利亚的“Australia's Own”奶粉，900克罐装价格介于27元5角至35元。职总平价目前有150个不同种类的奶粉，价格介于每公斤22元至每公斤97元。

配方奶粉价格过去10年增加超过一倍，远远超出国人薪金增长的水平，引起一些议员关注，相关课题早前也在国会上被讨论。

有鉴于此，许宝琨早前在面簿上表示，将领导一个工作小组应对本地配方奶粉价格上涨的问题。

除了分享政府将如何加强家长对孩子营养需求的教育，许宝琨也在受访时谈及上述工作小组目前的一些进展。

许宝琨说，工作小组也正在探讨如何和医院合作加强教育父母和消费者的这一块，让他们在购买时有更好的资讯可以做更好的购物选择。

此外，他也透露，工作小组也正在努力就是在努力地把这些进口的条例尽量地简化，如此一来可以帮助厂商更好地进口高素质，高品质的这个奶粉进入我们的市场，加强市场的竞争性。

他举例，在进口这些外国品牌时，有些时候厂商在标签方面不符合本地标准，以前的章程需要他们印刷额外的标签贴在罐子上，这样会加重经营成本，导致价格就不能偏低。

因此，简化章程就可以降低这方面的经商成本，省下的钱更能让消费者受益。

他也保证，简化章程时不会把食品安全放在第二位，反而会以食品安全为第一个标准，然后再简化进口的标准。

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