李家三兄妹关系在过去数年里反复无常，也耐人寻味。

李光耀欧思礼路故居处置分歧事件本月14日全面爆发时，李玮玲和李显扬似乎站在同一阵线，指责兄长李显龙和兄嫂何晶的不是。然而，李总理发给内阁部长级委员会的宣誓声明显示，李玮玲在2014年还与李总理一家关系融洽，与李显扬一家反而因父亲李光耀的最后一份遗嘱之事而心存芥蒂。

2014年7月，李光耀拟定最后一份遗嘱约半年后，李玮玲曾与大嫂何晶通过电邮联系，并向何晶透露，父亲李光耀在几年前跟她说，她会获得额外的遗产。

几个月后，李玮玲又告诉何晶，李显扬说李光耀改变主意，要让三名子女平分遗产。李玮玲当时跟何晶说了很多事，包括最后一份遗嘱的见证人，来自林学芬的事务所。李玮玲当时说：“如果这是爸爸所要的，那就这么办。但我不信任学芬，她对显扬有很大的影响力。”

她也说：“过后，学芬寄了一份‘甜言蜜语’电邮给柯金梨交代事情经过”。李总理在发给内阁部长级委员会的宣誓声明中也提到，李玮玲和柯金梨都“怀疑这会不会是显扬耍的伎俩。”

李玮玲当时也说：“如果那是爸爸的决定，我可以接受。但是，我觉得是显扬耍弄了我。”她还说：“我很生气，显扬竟然这样对我。”

她也提到：“我一直比较倾向于三人平分，不用怀疑显扬和学芬。让我生气的不是我拿不到钱，而是显扬和学芬如此对我。”

李总理在宣誓声明中表示，这显示李玮玲自己也相信李显扬和林学芬建议或促成她的额外遗产被剔除，是在耍弄她。声明指李玮玲在一份律师信中承认，她曾怀疑遗嘱分配改变，是否真的是李光耀的决定，还是被李显扬和林学芬调唆下做的决定，但她声称已不再抱有怀疑。不过，她并没解释她的疑虑为何如此轻易地就不见了。

李总理宣誓声明公布不久后，李玮玲在晚上10时30分左右通过个人面簿再次发表看法作反驳，指李总理和夫人何晶是有恶意和不诚实的，对她的话断章取义。

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