对李光耀遗嘱始末 李总理提出九大质疑

针对建国总理李光耀的遗嘱，李显龙总理在给内阁部长级委员会的宣誓声明中，提出九大质疑：

1.为什么林学芬在2015年4月12日宣读最后遗嘱的时候说，她不想参与准备最后遗嘱，还说她已经让吴裕庆律师处理，而实际上在最后遗嘱之前发生的一系列事件中，她介入很深入？

2.林学芬在最后遗嘱的准备和签署过程中，扮演怎样的角色？

3.李显扬和林学芬是否知道前六份遗嘱，知道多少？

4.在签署最后遗嘱之前，是否有人和李光耀先生谈过之前的遗嘱，谈了多少，谁和他谈过？

5.有没有人和李光耀先生解释过最后遗嘱的内容，如果有，是谁解释给他的？

6.关于最后遗嘱，是谁交待吴裕庆律师的，给他的指示又是什么？林学芬说，是吴裕庆准备的最后遗嘱，那他有没有见过李光耀先生，或是和他谈过话以了解李光耀的指示，或是是让他在遗嘱上签名？

7.李光耀有没有给出明确指示，要重新把拆除房子的条款放回到最后遗嘱里，如果有的话，是和谁说的？

8. 在林学芬、她的律师同事和律师事务所方面，是否存在利益冲突？

9. 在雷安智和江秀慧两名律师和李光耀在一起的那段短暂时间里，发生了什么事？林学芬有没有告诉他们俩，要确保李光耀在签遗嘱前，获得独立的法律建议？

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