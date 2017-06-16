更多人在尖峰时段使用公交

随着多项地铁工程如滨海市区线等陆续完工，在早上尖峰时段有越来越多乘客使用公共交通代步。

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明中午为大士西延长线主持启用仪式时透露，随着更多住屋离地铁站只是步行距离，在早上尖峰时段使用公交的乘客比率稳定增长，从五年前（2012年）的63％，提高到去年估计约67％。

加上今年10月21日通车的滨海市区线第三阶段线路、汤申—东海岸线、裕廊区域线及跨岛线，当局相信，到了2030年，这个比率将提高到80％。

黄志明说：“我们展开的所有地铁工程的基本目标是要提供便捷、舒适和可靠的公交服务，让国人可减少用车。”

他也指出，拟建中的两条新地铁线裕廊区域线（Jurong Region Line）和跨岛线（Cross Island Line）建成后，加上后天通车的大士西延长线，我国西部的衔接性将显著加强，方便在西部居住和工作的国人以地铁代步。

预计约2025年落成的裕廊区域线将加强裕廊西、裕廊工业区、西海岸、蔡厝港的衔接性，以及应付未来新开发的登加（Tengah）组屋区的需求，也会直接开到南洋理工大学的校门前。

黄志明透露，陆路交通管理局已在今年3月底敲定了这条新地铁线设于登加的车厂地点，并开始展开筹备工作，预计后年动工兴建这个车厂。

建有四个高架地铁站的大士西延长线，今天中午12时至晚上8时举办开放日，让公众免费试搭新的延长线及参观新地铁站。

这四个新地铁站是卡尔圈站（Gul Circle）、大士弯站（Tuas Crescent）、大士西路站（Tuas West Road）和大士连站（Tuas Link）。

陆交局从上午11时15分起提供免费短程巴士服务，从东西线上的裕群站和先驱站开往卡尔圈站。不少公众趁学校假期带孩子到新地铁站参观，并参加站内举办的各种活动和游戏。

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