27名结霜桥旧货商被分配到上锁摊位

截至今天，已有27名双溪路跳蚤市场“结霜桥”的旧货商被分配到小贩中心上锁摊位。符合条件的旧货商也将有机会以市场价租金承租上锁摊位，并在首两年获得50%租金津贴。

自从政府在今年2月宣布，双溪路跳蚤市场“结霜桥”确定在今年7月10日停业，让位给未来住宅发展项目后，结霜桥旧货摊贩未来何去何从引起不少民众关注。

根据国家环境局今天发布的文告，该局目前已经保留了超过40个上锁摊位，会以介于240元至900元的市场价租金租给受影响的结霜桥旧货商。

上述27名已被分配到单位的结霜桥摊贩包括持有准证在结霜桥营业的旧货商。

当局早前宣布，在上世纪七八十年代获颁准证能继续在结霜桥营业的11名旧货商，能以受津贴租金到指定小贩中心做生意。

他们首年可免租金，第二年则有50％受津贴租金回扣。

其余旧货商则可以选择承租环境局为他们保留的超过40个上锁摊位，或投标其他小贩摊位。

为了在过渡期协助其余旧货商，该局今天宣布，选择承租小贩摊位生意的旧货商将可以在首两年获得50%的租金津贴。

若要享有租金津贴，旧货商必须在6月15日之前提交摊位申请，同时必须是政府组屋住户，名下不得有超过一间房产。

通过每月招标进行小贩摊位投标的旧货商则无法享有上述租金优惠。

环境局也透露，部分旧货商已经开始在黄金熟食中心（Golden MileFood Centre）和牛车水大厦熟食中心（ChinatownComplex Market & Food Centre ） 的上锁摊位营业。除了售卖以前在结霜桥售卖的旧货，有些也计划售卖新货。

其他旧货商也已决定承租全岛其他小贩中心的上锁摊位。

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