国家文物局与北京故宫签署谅解备忘录 加强文化合作与交流

（联合早报网讯）新加坡国家文物局和北京故宫博物院昨晚签署一项为期五年的谅解备忘录，加强两个机构之间的文化合作与交流。

代表新方签署协议的是今年5月才走马上任的国家文物局局长章慧霓，代表中方签署协议的是故宫博物院院长兼任故宫博物院党委书记单霁翔。

我国文化、社区及青年部长傅海燕和中国文化部部长、党组书记雒树刚一起见证在北京故宫博物院举行的签署仪式。

这是国家文物局首次和北京故宫博物院签署合作谅解备忘录，其有效期从今年6月16日至2022年6月15日。

傅海燕说，文物局过去曾与北京故宫博物院合作，当时借展的文物很受欢迎，这次签署谅解备忘录将让彼此的合作变得更正规，也扩大了合作范围。

在新的谅解备忘录框架下，两个文化机构将在五个方面展开长期合作；策划展览和互借文物；交换管理与保存文物的知识；促进专业人才的交流互访，包括借调策展员，文物管理人员等；在研究与出版方面展开合作；以及探讨文创零售机会。

傅海燕说：“签署这一谅解备忘录将进一步巩固新中两国之间的文化关系，并为未来的合作计划铺路。我相信双方未来的合作将能展现中国和新加坡文化最好的一面，同时为彼此的文化遗产领域增添活力。”

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