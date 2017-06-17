律师柯金梨否认李显扬说法：遗嘱最终版本不是我订立的

李及李管理合伙人柯金梨否认李显扬说法，指出她并没有订立李光耀遗嘱的最终版本。

柯金梨今晚（16日）回复zaobao.sg询问时说：“没有，最终版本的遗嘱不是我准备的。”

李显龙总理15日晚透过律师公布宣誓声明，提出有关李光耀最终版本遗嘱的诸多疑点，尤其是李显扬妻子林学芬的介入。他指出，遗嘱最终版本由林学芬所在的腾福律师事务所律师订立。

李显扬随后在个人面簿上否认林学芬的律师事务所曾帮父亲拟遗嘱。他说，李光耀最后版本的遗嘱和前六个版本一样，由李及李管理合伙人柯金梨订立，而非李总理所说，由林学芬参与拟定，涉及利益冲突。

林学芬曾是腾福法律事务所管理合伙人，现已卸任。李总理在宣誓声明中说，李光耀的最终遗嘱是在“极度令人不安的情况下拟定”，林学芬身为利害关系人直接参与遗嘱的订立“耐人寻味”，存有重大疑问，两兄弟对遗嘱订立过程的解释完全不同。

李显扬说：“遗嘱的第七段由李光耀指示修订，由他媳妇林学芬负责草拟，并在他满意后由（柯）金梨加入遗嘱中。”

他指出，腾福法律事务所两名律师也是在李光耀明文要求下，见证遗嘱的签署。

根据李总理的声明，在场的两名律师是吴裕庆和雷安智。李显扬指出，在提取遗嘱认证时，吴裕庆只负责宣读遗嘱。

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