李显扬：挑战遗嘱的适当渠道是上庭

李显扬今天下午再发长文，逐点反驳兄长李显龙总理提出的质疑，并指李总理若要挑战已故建国总理李光耀的最终版遗嘱，他应通过法律途径。

李显扬今天在个人面簿页面上两次刊登长文，指父亲李光耀的最终版遗嘱，实际上“仅是”重新回到最初版本。他说，遗嘱执行人取得庭令后，挑战遗嘱有效性的门槛会变得更高。

“李显龙当时的私人律师黄鲁胜不可能没有告诉他这一点，当时也没有通过任何方式挑战申请庭令的程序。”

李总理在日前公开的宣誓声明中说，他没有通过法律程序挑战遗嘱有效性，是因为他认为此事应私下解决，公开审讯只会损坏李光耀与家族的声誉。针对哥哥的说法，李显扬指出，遗嘱庭令的审讯可以以闭门审理的方式进行，“挑战（遗嘱）的适当渠道是上庭”。

李总理也在宣誓声明中指出，2013年12月让李光耀签署遗嘱最终版的两名律师进出李光耀住家的时间不到15分钟，因此对李光耀是否充分了解遗嘱内容，以及两名律师有没有给予独立和恰当法律建议的程序提出质疑。

对此李显扬拿出两名律师当时档案记录，指李光耀“阅读了遗嘱的每一行字”，满意程度足以让他在律师见证下，于每一页签名。两名律师也指出，当时李光耀的助手也在场。

李显扬说，遗嘱只有四页篇幅，这是李光耀“见过且熟悉的文件”，以此试图解释花15分钟立遗嘱不算短。

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