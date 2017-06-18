私召车业者SIX正式进入本地市场

（联合早报网讯）私召车业者SIX正式在本地推出共乘汽车服务，希望通过定额车资和独特的司机“引荐”模式，在本地私召车市场分一杯羹。

由印度尼西亚企业家张天来（Radius Wibowo）前年成立的SIX目前只在美国休斯顿运作，该城市已有大约5000名司机，新加坡则是公司拓展业务的第二个城市。

SIX今早举办发布会，正式宣布在本地推出私召车服务。

张天来致辞时说：“SIX与其他业者最大的不同在于，我们不采取动态计费，乘客无须在需求过高或高峰时段支付较高的车费。”

SIX新加坡业务执行总裁李文将受访时指出，已有超过1000名司机对加入SIX表示兴趣。“大家都非常踊跃，我们希望在接下来一年聘请一万名司机，为新加坡公众提供私召车服务。”

另外，与其他私召车业者如优步和Grab不同的是，SIX采取司机“引荐”（referral）模式，司机除了能够从接载乘客赚取车资，他们每引荐一人加入公司当私召车司机，就可赚取额外5%的引荐费。

李文将说：“这确保我们的司机就算在一周驾驶五天，每天驾驶八个小时的情况下，仍有可能赚取一年高达六位数的收入。”

SIX目前只提供私召车服务，不过李文将透露，当局正与本地一家德士公司接洽，预计下个月起让乘客能够通过手机应用电召德士。

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