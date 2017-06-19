外交部谴责伦敦袭击事件

（联合早报网讯）我国外交部谴责发生于英国伦敦当地时间本月19日的袭击事件。

外交部发文告，对伦敦芬斯伯里公园（Finsbury Park）发生货车撞入人群事件表示震惊。外交部发言人也对袭击者对结束晚间祷告后离开回教堂的无辜信众下手予以谴责。

发言人说：“袭击者在神圣的斋戒月中发动如此令人发指的袭击，让人更感不安。这类行为提醒我们要提高警惕，不要让相互猜疑和仇恨在社会滋生。”

外交部向袭击遇难者家属表示哀悼，也祝愿伤者早日康复。

截至本地时间下午4时，外交部没有接获任何国人在袭击中受伤或受影响的报告。新加坡驻英国伦敦最高专员公署正在联系在伦敦并与外交部登记的国人，同时也与伦敦当局紧密配合，留意局势。

外交部呼吁在英国的国人与家人朋友保持联系，以报平安。

急需领事援助的国人可联络新加坡驻英国最高专员公署。联系方法如下：

■新加坡驻英国伦敦最高专员公署

电话：+44 (0)207 235 8315

值勤人员电话： +44 (0)771 034 8335

电邮：singhc_lon@mfa.sg

■新加坡外交部值勤室（24小时）

电话：+65 6379 8800∕8855

电邮：mfa_duty_officer@mfa.gov.sg

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