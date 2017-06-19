李显龙总理今天傍晚7时30分，针对欧思礼路38号发表声明，以下是声明全文：

过去一周，我与弟妹的对民众造成困扰。这可能损害了国家的声誉，打击国人对政府的信心，我对此深感遗憾。身为总理，我就此向国人道歉。

同时，这些日子，我与弟妹争执不休。如果我们的父母还健在，必定十分伤心。身为李家的长子，我也感到难过。

我曾经想方设法，尽力避免今天的局面。先父在遗嘱中，把他的房产平分给三个子女，当中就将欧思礼路38号的房产留给我，相信这引起弟妹的不满。我尝试私下化解他们的不满。我建议将房产拥有权转移给妹妹，只要求象征性一元的转移费。不幸的是，他们并不接受我的建议。之后，我按合理的市价将房产卖给弟弟，并且已将所得全数捐作慈善。

我原本希望这能平息他们的不满，使到我们不必继续争执下去，因为随着权益的转移，我不再拥有这所房产，也不参与政府对它的任何决定。不料，我的弟妹选择公开这个事件，并且作出各种严重的指责。例如，他们指责我利用职权影响由张志贤副总理领导的部长级委员会。这种种指责涉及的不仅是家事私事，还包括总理职权的使用和政府的威信。

我很想把这一切搁置，往前看，终止这场纠纷在民间所造成的干扰。可是，这些指责是毫无根据的，政府不能置之不理。我们应该公开的处理，作出回应。

国会在7月3日复会时，我将以总理的身份发表一份声明，回应这种种的指责，让全体议员自由提问和发言，也代表选民这么做。人民行动党将解除党鞭。我吁请议员，包括非行动党议员，仔细研究相关的争议，在国会毫不保留地向我和我的部长提问。我希望这个彻底和公开的辩论和问责，能够消除事件所带来的疑问，并且加强公众对体制和政府体系的信心。

我向全体国民保证，我绝对不会让这起事件影响我和内阁部长对国家要务的重视，同时处理更重要的国家问题，包括当前的经济挑战和恐怖威胁。

身为人民的公仆，我们誓言永远维护我们的体制和政府的信誉，严守治国原则，务必做到公私分明。我们决心弥补这起事件对新加坡所造成的损害。一如既往，我们将继续力尽所能为国家为人民服务。

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