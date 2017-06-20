一思想激进化辅警在内安法下被拘

（联合早报网讯）一名思想激进化而有意到叙利亚参加武装斗争的年轻辅警，本月在内部安全法令下被拘留。

内政部今天下午发文告说，当局已向穆罕默德·凯鲁（24岁，Muhammad Khairul bin Mohamed）发出两年拘留令（Order of Detention）。

凯鲁的同事莫哈末·里扎尔（36岁，Mohamad Rizal bin Wahid）则因为支持他的思想，没向当局和上级举报，从本月起受内安局发出的限制令（Restriction Order）约束，为期两年。

这两人于今年5月被捕，都是翔鹰（AETOS）保安管理公司的职员。凯鲁是兀兰关卡交通执法组的电单车警卫，执行任务时无须携带任何武器，里扎尔则在兀兰关卡执行保安职务。

凯鲁自2012年从主流媒体知道叙利亚的冲突后，开始上网查询相关资料，结果变得激进化。他认为叙利亚的冲突，是伊斯兰逊尼派（Sunni）和什叶派（Shiite）的宗派纷争造成的。

身为逊尼派回教徒，他要加入“自由叙利亚军”（FSA），以便对付什叶派派回教徒。

内政部指凯鲁被捕时，还有兴趣加入FSA及任何在叙利亚运作的武装组织，并参与当地的武装斗争。他为了追求宗教目的而倾向暴力，并做好相关的准备，对新加坡构成安全威胁。

至于里扎尔，内政部说，自2015年凯鲁就不断告诉里扎尔，说他打算参与叙利亚的暴力军事行动。

里扎尔虽然知道凯鲁的意愿，不但没向当局或管理层禀报，反而向凯鲁建议前往叙利亚的不同方法，以便成为死在那里的“烈士”（martyr）。

内政部说，身为辅警，里扎尔理当清楚现有的恐怖威胁，“他没禀报上级是严重的错误判断。”

它吁请公众，如果怀疑有人被激进化或在策划恐怖活动，其家人和朋友有义务向当局通报。

内政部长兼律政部长尚穆根，今天中午在内政部总部，就上述两人被捕事件发表看法时说，过去已有数次的逮捕事件，但都是个别的孤立事件。

他指出，我们的责任是去接触回教社群，确保他们继续感受到我们的紧密关系和凝聚力。

“我们已巩固那些关系，但回教社群，尤其是那些社区领袖和宗教领袖，也须确保回教徒也走入和参与我们的社区活动，加强关系。”

他说，要对付小部分人的激进化思想，是确保主流社会加深关系，大家参与社区活动，一起吃喝玩乐、并肩合作。

另外，新加坡回教理事会（MUIS）也发表文告说，凯鲁与被内部安全局拘留的22岁新加坡籍女子伊莎伊莎（Syaikhah Izzah Zahrah Al Ansari）一样，都是受社交媒体影响而变得激进化。

它强调，社交媒体不是获取宗教指导，也不是了解回教世界复杂政治和武装冲突的恰当平台。

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