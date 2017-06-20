一回教宗教师申请鉴定遭驳 九刊物被禁

（联合早报网讯）一名持极端宗教立场的宗教师申请宗教师鉴定资格，遭回教宗教师鉴定局驳回。

新加坡回教理事会发文告说，拉苏尔（Rasul Dahri）对回教持有排外、强硬和极端立场，并通过视频和书籍对回教和非回教社群散播仇恨、纷争，甚至暴力。

回理会举例说，拉苏尔反对民主，声称民主不属于回教。他也号召回教徒通过武装圣战设立伊斯兰国。此外，他还诋毁犹太人，指犹太文化接受恐怖主义。

回理会强调，拉苏尔提倡的教义很有问题，也不代表本地回教徒的观点。回理会建议回教徒远离这类不适合新加坡多元文化社会、并有可能导向极端主义的教义。

文告说：“像拉苏尔这样的宗教师可能误导回教徒，对社群和整个社会造成不小的伤害。”

通讯及新闻部也发文告宣布，在不良刊物法令（Undesirable Publications Act）下禁售拉苏尔在马来西亚新山出版的九本刊物。法令下，发行或持有禁售刊物都是违法行为。

通讯及新闻部说，这些刊物内含极端宗教观点，包括贬低其他宗教团体。拉苏尔在其中一些刊物中也否定世俗社会，呼吁回教徒建立“伊斯兰国”。

“对于意在不同宗教团体之间提倡仇恨和暴力的个人或刊物，新加坡政府采取零容忍立场。”

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