组屋住户可以250元优惠价把马桶换成省水款式

公用事业局已展开协助符合条件的组屋住户免费将九公升非省水马桶更换成省水马桶的计划。不符合条件但仍使用九公升马桶的住户则可以250元起的优惠价将家中马桶更换成省水马桶。

环境及水源部长马善高今午走访淡滨尼4道第811座组屋与居民分享省水马桶讯息后，也分享了无法从更换马桶计划受益的住户如何以优惠价把家中的九公升非省水马桶换成省水款式。

有兴趣以优惠价换掉家中非省水马桶的组屋住户可以到新加坡水管工协会（Singapore Plumbing Society）网站查询提供250元优惠价的承包商联系方式，自行联系承包商进行安排。

一般上，要更换成坐式省水马桶的花费约400多元。

公用事业局早前已宣布，将九公升非省水马桶更换成省水马桶，可让这些家庭每次冲水时少用多达五公升的水，并省下多达10％的水费。该局已从今年6月起逐步通知符合条件、可免费更换马桶的住户。

该局也透露，过去两周已寄出近200封信给符合免费更换成省水马桶的住户，主要是三房式，当中已有25%住户表明要免费更换马桶。

本地有约3万户家庭符合免费更换成省水马桶的住户，当中估计有9000户家庭将在未来三年逐步受惠。

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