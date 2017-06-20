酷航计划推出五条新航线

随着我国廉价航空公司酷航从新加坡直飞希腊雅典的航班正式投入服务，开通往返亚太区和欧洲的航线，酷航接下来一年计划推出五条新航线，包括一条长途航线，为亚洲和欧洲乘客提供更多选择。

新加坡航空公司属下的廉价航空酷航（Scoot)今天从新加坡首飞雅典，新的波音787-8型梦幻客机今天上午8时45分（新加坡时间下午1时45分）抵达雅典国际机场。这是酷航的第一条长途航线,飞行时间约11个半小时。共有317名乘客搭乘首航，航班有329个座位。

酷航总裁李立兴乘搭首航抵达雅典，受访时透露公司开拓新航线的计划。他指出，酷航是目前唯一提供东南亚往返希腊的航空公司、廉价航空。随着公司开拓长途航线，提供新加坡往返雅典的航班，公司下来一年计划推出四条新的中短途航线，以及一条新的长途航线。这将为亚洲和欧洲区乘客提供新的飞行选择。公司将在7月25日公布将推出的新航线。

据之前报道，酷航正在探讨飞往美国夏威夷檀香山的可能性，作为它的第二条长途航线。酷航目前飞往23个城市，包括曼谷、北海道和墨尔本等短途和中途航线。

酷航能开拓航线版图，主要借助它与虎航的整合，共享资源与专长。新航在2004年与合作伙伴合资成立虎航（Tigerair），并于2011年成立酷航（Scoot）。新航去年全面收购虎航后，成立廉价航空控股管理酷航和虎航这两家廉航公司。酷航和虎航去年5月开始业务整合，今年7月25日起将正式合并，虎航纳入酷航旗下运作。

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