傅海燕：不可对任何激进迹象掉以轻心

（联合早报网讯）文化、社区及青年部长傅海燕说，国人不可对任何思想激进化的迹象掉以轻心，一旦察觉身边的人有异样，就应该及早通知有关部门寻求援助。

在恐怖袭击威胁日益严重的背景下，她也呼吁国人保持团结，不可允许这些事件分裂我国多元种族宗教的社会，也不应煽动憎恨与恐慌。

内政部昨天透露，年轻辅警穆罕默德·凯鲁（24岁，Muhammad Khairul bin Mohamed）约五年前上网搜查叙利亚冲突的资料而变得激进，并且计划到叙利亚参加武装斗争，他因此在内部安全法令下被拘留。此外，支持他成为“烈士”，也没向当局和上级举报的另一名辅警，则受限制令约束。

傅海燕今天下午在面簿上撰文指出，凯鲁的亲友都知道他有前往叙利亚的意图，但他们没有通知有关当局，也没把凯鲁行为放在心上。

她对此表示不认同，并指出：“我们不能对激进化的任何迹象掉以轻心。我们必须寻求援助，并及早通知有关部门。我们所有人都有责任确保社区的安全。”

通讯及新闻部昨天也宣布，宗教师拉苏尔（Rasul Dahri）出版的书籍因提倡分裂社会和社群相互仇视的思想而被禁封。对此傅海燕指出，本地回教社群在反抗激进思想上已作出不少努力，也排斥激进的宗教思想，“这种思想决不能存于我们多元宗教的社会里。”

她说，新加坡当前面临许多艰难挑战，国人必须保持团结，不能让少数极端的行为在更广泛的群体里埋下猜忌与分裂的种子。

回教社会发展理事会（Mendaki）会长拉哈尤布旺（Rahayu Buang）也发声明指出，及早介入是帮助误入歧途的年轻人的最佳办法，而家庭作为社会的基本单位，最有能力察觉家人是否受到激进思想影响，若遇到这种问题，他们可以向宗教改造小组等组织寻求援助。

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