张志贤：成立部长委员会是一般内阁工作程序

副总理兼国家安全统筹部长张志贤指成立部长级委员会，以研究或探讨课题，是“内阁正常工作程序的一部分”，“不能将决策外包给别人”。

他是针对《海峡时报》特别任务总编辑韩福光题为《李家争端的三道关键问题》的文章的评论，发表声明做出回应。张志贤负责领导部长级委员会，探讨如何处置欧思礼路38号老宅。

韩福光在评论中提问，成立探讨如何处置欧思礼路38号老宅的部长委员会的必要性，并询问有关课题，为何不可交给建国元勋纪念堂指导委员会。

他也指出，现任政府有责任针对李光耀故居作出决定，因为这是保存古迹法令（Preservation of Monuments Act）与规划法令（Planning Act）所赋予的权限。“内阁有责任探讨和针对课题做决定，因此我决定成立一个委员会协助内阁这么做。内阁不能将决策外包给别人。”

不过张志贤也强调，这么做并不意味着讨论过程没有汲取公众或建国元勋纪念堂指导委员会成员的反馈，而实际上已有公众就此致函提出建议。

张志贤也重申部长级委员会与李光耀子女联系，要求他们就父亲意愿提出看法时，委员会关心的仅是李光耀在房子处置问题上的意愿。

韩福光在文章中也指出，要求李光耀子女——李显龙总理、李玮玲和李显扬以具法律约束力的宣誓声明（statutory declaration）形式，针对故居处置问题提出意见，使得这个过程变得不近人情和不友善。

对此，张志贤指出，所有意见都是在自愿情况下提供的，包括以宣誓声明的形式提供的意见。当李光耀子女的看法有冲突时，委员会也向他们求证，而他们也可以选择以宣誓声明的形式提供信息。

张志贤说：“我们要明白，意见分歧不是成立部长级委员会造成的。我们还是希望私人问题上的分歧可以在家庭内部得到解决。但无论如何，对于涉及公众利益的课题，现任内阁以及部长们不能逃避决策的责任，而这各过程有一定的程序。李光耀先生了解这一点，他一定也希望政府能这么做。”

免费试阅14天