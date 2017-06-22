本地再出现滥用共享脚踏车事故

（联合早报网讯）

一名男子涉嫌从15楼高的组屋抛下共享脚踏车，当场被警方逮捕。这是两周内的第三起滥用共享脚踏车事故。

警方受询时说，该局今天清晨5时30分左右接获通报，指文庆路上段第11座组屋有人从高楼抛下共享脚踏车。

据悉，警员赶往现场后，发现一名涉案的47岁男子倒卧在该座组屋第15层楼的走廊，男子相信是在醉酒时干案。该名男子当场在鲁莽行事的罪名下被捕。

住在该座组屋的麦克（54岁，清洁工）接受《联合早报》访问时说，他今早5时许从附近的巴刹走路回家时，发现大批公众在组屋底层围观，也有约四名警员在现场进行调查。

他说：“地上有一辆黄色的共享脚踏车，脚踏车的车身和轮胎都严重损毁，还好没有人受伤。”

居民翁进贵（68岁，清洁工）说，许多年长居民都喜欢在清晨时分，于组屋底层聚会，事发地点也是许多人通勤时必经的路段。

他说：“还好6月假期人流较少，若是较繁忙的时段，很可能会有人受伤。第11座组屋的走廊上摆放许多共享脚踏车，谁也无法确保类似事故不再发生。希望当局可以采取措施，规定居民不要把脚踏车停放在高层楼的走廊上。”

滥用共享脚踏车事故近日频发，上周五就有四名16岁至18岁的少年涉嫌把共享脚踏车丢入沟渠，并在榜鹅地铁站内骑脚踏车。14日凌晨，也有一名14岁少年涉嫌在黄埔一带，从组屋30楼抛下一台共享脚踏车。

上述事故，都在调查中。

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