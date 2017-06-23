免费乘搭地铁计划暂延长至今年底

（联合早报网讯）为鼓励地铁乘客避开早上尖峰时段搭车而实行的免费乘车计划将在本月底到期。交通部决定延长计划至今年底，并要求公共交通理事会检讨是否该继续推行这项计划。

交通部今天上午发布文告说，公交理事会在今年较迟时候进行常年车资检讨工作时，将会同时检讨免费乘搭地铁和非繁忙时段乘车月票（Off-Peak Pass）这两项试验计划，并会在年底前公布检讨结果。

为分散早上尖峰时段搭地铁通往市区的人潮，陆路交通管理局在2013年推出免费乘搭地铁计划，让平日早上7时45分前，从市区指定18个地铁站出闸的公众免付车资；早上7时45分至8时出闸的乘客，则可继续享有5角的车资折扣。

非繁忙时段乘车月票则是在2015年推出，让公众可购买售价比现有月票便宜超过三成的新月票，在平日早上6时30分之前、早上9时至下午5时，以及晚上7时30分后，无限次乘搭地铁和基本巴士服务。周末和公共假日则全天不受限制。

免费乘车计划原定本月30日到期，非繁忙时段乘车月票计划则原定7月4日到期。政府决定把这两项试验计划暂时延长至今年底。

交通部指出，基于多项因素，如今是时候检讨上述两项计划的有效性，以及是否有必要继续实行。

这包括滨海市区线将在今年10月21日全面通车，为地铁网络添加另外42公里的线路。

此外，南北线的新列车信号系统也在今年启用，东西线则会在明年完成信号系统提升工程，到时尖峰时段的地铁客运量将提高多达20％。

自2011年以来，当局总共为地铁系统引进了112列新列车，轻轨系统则添加29个车厢，到2019年还会增加另外22列新地铁列车。

与此同时，自2012年推出的改善巴士服务计划也推出了将近950辆巴士，其余50辆新巴士将在今年较迟时候陆续到位。

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