新科大同MIT会继续在研究方面合作

（联合早报网讯）新加坡科技设计大学与美国麻省理工学院长达七年的教育合作协议，即将在本月30日结束，但两所大学将继续在研究方面进行合作。

新科大作为本地第四所公立大学，自2010年在政府支持下，同麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology，简称MIT）签署合作协议，目的是打造一种独特的跨学科，应用型大学教育模式。

在新科大与麻省理工学院合作框架下，有两项主要的项目，即教育合作和学生交流计划。新科大90％本科课程是由麻省理工学院设计，每年新科大有约90位学生到麻省理工学院进行学习交流。

新科大今天召开记者会，说明这项改变的细节。新科大同麻省理工学院的教育合作协议告一段落，意味新科大无法继续打出“同麻省理工学院合作成立”的宣传标语（tagline）。尽管如此，新科大教务长张道昌教授，这只是表示新科大与麻省理工学院的合作已达成一个里程碑，两所大学仍然会继续在其他方面合作。

“这七年里，我们同由麻省理工学院携手建立了新科大这所富有独特性的大学，培养具科技和技术为基础的创业人才……教育合作协议结束，也象征另一个旅程的开始。我们在研究方面的合作，例如新科大—麻省理工学院国际设计中心的研究项目，都会持续进行，我们同时也希望同麻省理工学院探讨新的合作计划。”

张道昌指出，这项改变对学生的影响不大，新科大教职员会继续教导由麻省理工学院设计的本科课程，并会继续对课程做出改善。

另外，新科大目前已同11个国家的24所大学建立合作关系，学生赴海外学习交流的比率继续维持在75％。

新科大2012年正式开课，目前已有两届毕业生，每届超过90％在毕业后六个月内找到工作。

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