人民行动党上载视频 称李光耀显然知道故居可保护

人民行动党上载特制视频，称已故建国总理李光耀的遗嘱被“选择性地引用”。

人民行动党于昨天（22日）深夜在YouTube上载一段长达1分7秒、题为《李光耀先生关于欧思礼路38号实际上说了什么》的视频。视频中截取了李光耀生前针对故居的几段语录。

视频中引用了李光耀遗嘱里的一段话：

“这是我的愿望，也是亡妻柯玉芝的愿望。在我过世以后，我欧思礼路38号的房子必须马上拆除。如果我女儿玮玲选择继续居住，房子也必须在玮玲搬出后马上拆除。”

视频指出，李光耀的最终遗嘱还有提到第二个部分。

“如果我们的子女因法律修改或各种规则约束而无法拆除房子，那么我希望除了我的子女，他们的家人及后代，住家不对外开放。”

视频中也引述李光耀2011年12月致函内阁的内容：

“内阁成员一致认为欧思礼路38号不应该如我所愿被拆除。我经过深思后，决定如果必须保留欧思礼路38号，那就一定要加强它的基础、翻新整栋楼。”

视频最后强调：

“李光耀显然知道，故居是可以保护的。”

视频在18小时内已被观看超过7000次，但关闭了评论功能。

此外，人民行动党还开设了“38 Oxley”网站，上载了李显龙总理、荣誉国务资政吴作栋、内政部兼律政部长尚穆根等人民行动党党员近期就李家纠纷的发言，以及上述视频。

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