黄循财：李总理是以公职身份从国家文物局获取契据

国家发展部长黄循财首度回应李光耀遗物赠与契据一事，并指出李显龙总理是以公职身份从国家文物局获取契据。

建国总理李光耀次子李显扬19日在面簿上指，李总理在2015年6月向国家文物局索取赠与契据（Deed of Gift），质疑李总理公器私用，“利用他作为总理的职位，从黄循财那里得到契据副本，再转交他的私人律师以推进自己的个人议程”。

李显扬和李玮玲于2015年与国家文物局订立赠与契据，捐出李光耀故居里的一些文物以供公开展览。黄循财当时担任文化、社区及青年部长兼通讯及新闻部第二部长。

黄循财今天（23日）下午5时许在面簿上首度回应说，这样大型的有关建国一代领导人的公共展览，是需要政府慎重考虑的事。“所以，把展览内容和展示告知总理，是正常且符合规范的。总理是以他的公职身份接收契据的。如果总理是以私人身份询问，他也有资格知道和展览及遗物的事，因为他是李光耀先生的长子和遗产受益者。”

此外，黄循财也提到，这份由李显扬和李玮玲与国家文物局订立的赠与契据，不同于博物馆通常收到的赠与契据，“有多项不寻常的附加条件”。这包括要求国家文物局在显眼处展示李光耀提到要拆除欧思礼38号故居的遗嘱段落，却不展示遗嘱的另一段落，而这被省去的另一段落恰恰是有关故居若出于种种原因不能被拆除的情况。

黄循财说，当时他曾和副总理张志贤讨论这件事，因为他们对只引用部分遗嘱有一些疑虑。“但我们最终还是决定不要追究这件事，让国家文物局进行展览。”

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