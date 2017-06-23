英兰妮：李光耀早已意识到故居可能不会拆除

财政部兼律政部高级政务部长英兰妮认为，已故建国总理李光耀早已意识到欧思礼路38号故居可能不会拆除，因此在遗嘱中表明房子若被保留，不开放参观的意愿。

英兰妮今天在面簿发文，就李光耀故居所引发的家族纷争提出四点看法。

她认为，第七也是最终版本的遗嘱中的拆除条款“很显然地”指出，拆房不是李光耀所设想的唯一选项。

她说，该条款其实涵盖两个部分，首先是表达李光耀夫妇想要拆除故居的愿望。而第二部分显示，李光耀意识到房子可能基于一些原因不会被拆除。“李先生接受房子不会被拆除的可能性，并就这样的情况表达意愿，即不希望房子对外开放。”

英兰妮说，近期在这个问题上的公开讨论，多数假设遗嘱只考虑一个结果，也就是拆房，但事实并非如此。

她也说，这起事件是涉及公共利益的问题，不是纯粹的家庭私事。

李显龙总理2015年4月13日在国会针对李光耀故居发表声明，提及李光耀的拆房立场后，曾引发公众关注，希望房子能获得保留。

英兰妮说：“遗嘱允许公开拆除条款，也反映房子的去留涉及公共利益。正因涉及公共利益，必然会牵涉到政府。”

“就如副总理张志贤早前解释，政府有责任从公共利益和历史遗产的角度出发，同时认真考虑李先生在遗嘱第七段文表达的意愿。”

此外，英兰妮重申，李总理并未参与政府在这件事上的决策过程。由于李光耀女儿李玮玲还住在故居，政府不会对房子采取任何动作，也没有必要对拆房与否作决定。

英兰妮说：“到了内阁要作出明确决定时，可能是几十年后的事，届时大部分现任内阁成员不太可能还在团队内。”

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