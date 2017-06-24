“我的新加坡未来”微电影大赛 得奖作品出炉

“我的新加坡未来”微电影大赛得奖名单出炉。学生组和公开组金奖作品都聚焦新加坡消逝的景象，前者讲述甘榜的故事，后者则与传统纸品香烛店没落的趋势有关。

两部得奖作品都是剧情片。公开组金奖得主《纸品店》导演姚詠豪出生香港，在本地工艺教育学院教学生摄影。他上台致辞时呼吁新加坡给年轻一代更多支持与机会，并赞扬工教院学生有才华。

他说：“我希望社会能给他们更多机会，对他们改观。”

学生组金奖由剧情片《温暖的社区》夺得。这次学生组参赛者跨越不同年龄层，有中小学生，也有大专生。《温暖的社区》导演刘帆指出，学生很少有机会去讲述有关自己与新加坡的故事，因此团队很开心能有机会把他们想说的拍成影片。

受邀担任主宾的国家发展部长兼财政部第二部长黄循财，肯定比赛也开放让非华族同胞参加的做法，认为这能加深族群间彼此了解。

他指出，眼前的发展道路充满未知数，尤其若不同的人对不同事物有不同看法，可能会造成社会分歧与分裂，而唯有社会安稳，国家才能够迈步向前。

他以中英语发表演讲时说：“新加坡向来是个包容性强的多元社会……我们不能让分歧将社会分化。我们可以通过交流和对话加深彼此之间的了解，维持社会的凝聚力。”

得奖名单

最佳导演：姚詠豪、姚洁琪（纸品店）

最佳演员奖：刘龙伟（纸品店）

最佳创意奖：安静

学生组金奖：温暖的社区（制片人：黄静仪，导演：刘帆）

公开组金奖：纸品店（制片人：姚詠豪，导演：姚詠豪、姚洁琪

年度新加坡网络短片：The New Guy in Town / Wah!Banana

网络人气奖：屋檐下的孩子（金）、棋（银）、便当（铜）

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