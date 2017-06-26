英兰妮：欧思礼路故居可有四个处理方式

财政部兼律政部高级政务部长英兰妮今晚再次针对建国总理李光耀故居争端发表面簿帖文，表示欧思礼路（Oxley Road）38号今后的命运有四种可能性，包括拆除、保留（conservation）、保存（preservation）、或强制征地。

她也在帖文中质疑，李显扬为什么此刻如此急于把李光耀故居拆除。她问道：“为什么政府被要求要现在就拆除房子？这是一个好问题。政府也有同样的问题。”

她强调，就欧思礼路一事，总理李显龙目前没任何经济利益可言。屋子目前完全属于李显扬。

她指出，欧思礼路一带原本因安全理由，只允许兴建两层楼高建筑，但随着建国总理李光耀去世，这个理由已不复存在。

她表示，故居如果拆除，屋主可申请改变（rezone）土地用途、或增加土地的总容积率、以及重新发展土地。如果这些申请被批准，这幅土地的价值就会超出目前一个两层楼高房地产的市场价格。

她说：“在这种情况下，我们可预见许多发展商会排队要购买这个房子。例如，如果在这幅地上兴建一个20层楼的豪华公寓，每层有一个单位，所有的地址都是欧思礼路38号，那么它可作为一个独特的纪念式房地产被推出市场。”

不过，英兰妮表示旧屋一旦拆除就“没有回头路”。

政府若是选择保存旧屋，将它划为国家古迹，屋子就不能进行重建，旧屋也将在一年内被强制征用。

保留则比保存较少局限。不过获保留地段同样无法进行重建。

如果被强制性征用，政府将征用土地，地段无法进行重建。拥有该地段的李显扬则会获等同于征用之时的市价的等额赔偿。

英兰妮重申，政府目前无需就故居去留作出决定。她说，现任政府在李玮玲搬出旧屋前无法、也无需就故居去留做决定，现任政府也无法约束未来政府的决定。

她也重申了领导部长级委员会的副总理兼国家安全统筹部长张志贤的看法，指旧屋去留问题不是拆与不拆的二元问题，无论现任或未来政府仍有“一系列可考虑的选项”。

英兰妮说：“站在政府的立场，问题是有没有一个中间选项，让我们在尊重李光耀先生遗愿的同时为国家和国人保存欧思礼路38号的精神和历史。”

她进一步指出，其中一个做法是拆除旧屋但保留地下层。部长级委员会已指示相关部门研究未来政府在李玮玲离开旧屋后可考虑的选项。

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