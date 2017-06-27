李显扬：我曾建议拆除房子后建立纪念公园

李显扬今早（27日）在面簿上发文表示，在特别部长委员会成立前，曾向副总理兼国家安全统筹部长张志贤提议，李玮玲离开后，可在房子的原有遗址上建一个纪念公园，但最后却不了了之。

针对律政部高级政务部长英兰妮询问“为何要政府此刻拆掉故居”，建国总理幼子李显扬反驳说从未要求政府现在这么做，而是等到李玮玲医生离世。

英兰妮昨晚透过面簿详细列出处理故居的四个选项，并质问李显扬此时提出拆掉故居的原因。

李显扬今早在个人面簿上回应：“我们从来都没有要求现在拆屋子，而是要等到玮玲离开。”

他也提出疑问：为什么2016年要成立一个探讨房子去留问题的“秘密委员会”？

他还表示，该委员会的公开声明中侧重对李光耀遗嘱中的第七个版本的疑虑，重复了李显龙总理的说辞。他认为这是总理滥用职权的表现。

同时，他指委员会此前并没有和他进行任何公开讨论，也没有明确指出委员会所提供的四个选项是可商讨的建议，还是政府的最终决定。

他也说早在成立由副总理张志贤领导的部长委员会之前，就已经建议待李玮玲辞世后拆掉屋子和在原址建纪念公园，但张志贤并没接受建议，也没有继续与他继续讨论这个话题。李显龙总理也拒绝了这个提议。

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