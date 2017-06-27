政府分发12亿元消费税补助券和保健储蓄填补

（联合早报网讯）157万名国人今年将可获得总值12亿元的各类消费税补助券和保健储蓄填补。

那些在电子政府网站SingPass注册了手机号的国人，也将在今天至本星期四（29日）收到来自“GSTV”的手机简讯，通知他们可获得补助。这是财政部首次以手机简讯发出消费税补助券的通知。

没有注册手机号码，以及56岁及以上国人将继续收到邮件。

今年约有137万名国人将在8月和11月获多达500元的消费税现金补助，其中，8月的补助额多达300元，11月的则是一次性的特别补助。这笔补助总额达6亿8000万元。

除现金外，约45万名65岁及以上的年长国人，将在8月获得最高450元的保健储蓄户头填补，金额将视他们的年龄及住屋年值而定。这笔补助总额达1亿3000万元，也是消费税补助券的一部分。

在1959年12月31日或之前出世，即今年58岁及以上、不享有建国一代福利的国人，每年也可获得多达200元的保健储蓄填补，直至2018年。这笔款项也将在8月分发。

建国一代年长者下个月则将获得200元到800元不等的建国一代保健储蓄填补。

另外，88万个家庭也将获得总值2亿6500万元的水电费回扣，以及1.5至3.5个月的杂费回扣。

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