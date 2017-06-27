优雅调查：受访者认为应在工作场所以外有更多交流机会

本地的优雅调查显示，新加坡人与外籍居民大多认为他们的交流限于职场和学校，应在工作场所以外有更多交流机会。

另外，家长认同他们在灌输孩子价值观扮演关键角色，但也面对挑战，例如孩子受朋友和互联网内容的影响。

新加坡行善运动今天公布常年的优雅调查，共有3066名居民与外籍人士参与调查。多数受访者认为，本地的优雅水平保持一致，即没有退步但也没有明显改善。

受访者大多会与邻居打招呼，但比较重视隐私，对于和邻居有深一层的交流不感兴趣或不清楚有何管道。同样的，新加坡人与外籍居民也认同彼此能相互包容，但反映他们的交流限于职场和学校，因此有必要在职场以外创造更多交流机会。

家长认为，他们有责任灌输孩子价值观，并与学校合作巩固价值观的教育，但同时面对一些挑战。超过三分之一家长认为，朋友影响和互联网内容可能是导致孩子出现不优雅行为的因素。家长希望能在育儿技巧方面有多一些资源，以及更多亲子学习机会。

行善运动秘书处总干事袁国栋博士指出，尽管近期有一些负面事件在网上疯传，新加坡人对于本地的优雅水平还是持正面态度。他希望，大家继续展现优雅行为，包括与朋友和同事融洽交流、欢迎新居民等。

他也指出，今年的调查不着重于反映指数，因指数只是一个数字，过去几年指数的变动不大，反映个别课题的情况会更实际。

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