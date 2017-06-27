下月起公众可通过手机号电子转账

下个月起，公众在转账给他人时，只要知道收款人的手机号码或身份证号码，就能进行电子转账。

本地七家银行联手推出的全新转账服务“PayNow”，将从下月10日起启用。公众在向家人和朋友转账时，不必再输入冗长的银行户头。消费者也能用它向补习教师、游泳教练等个体商户付款。

这一转账服务由新加坡银行公会牵头，参与银行包括星展银行/储蓄银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、汇丰银行、花旗银行和马来亚银行。这七家银行涵盖本地约九成个人银行转账交易。

和此前各家银行推出的电子钱包不同，PayNow与用户的银行户头直接挂钩，无需进行充值，收款方也不限于同一银行用户。用户可在网络或手机银行应用中使用这项免费服务，转账款项即刻到账，单笔转账上限为5万元。

要使用这项服务，公众首先要登入个人网络或手机银行，找到PayNow注册页面，再输入姓名和手机号码或身份证号码，就能成功注册“PayNow”账号。

PayNow是在现有即时电子转账系统“FAST”的基础上推出。目前共有19家银行支持FAST转账。

财政部长王瑞杰今晚出席银行公会年度晚宴时指出，除了改良FAST，政府也通过多种渠道推广电子付款，包括普及统一阅卡支付终端机、精简现有金融监管条规，以及设立付款理事会。

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