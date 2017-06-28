康福德高德士推出公交“三合一”奖励计划

乘搭公共巴士和地铁的乘客，在转搭康福德高德士时也能积累积分，享有德士车资折扣。

面对私召车服务的激烈竞争，康福德高德士今天推出改良版的德士奖励计划（CabRewards+），锁定搭乘巴士和地铁的乘客，旨在鼓励他们转搭德士续程。

用户在搭乘巴士和地铁后，只需在24小时内搭乘康福或城市德士，便可享用双倍的奖励积分。一趟10元的德士车程可累积20分，可用来换取德士券或在电召德士时马上享有车资折扣。

从即日起至7月底的促销期间，这些“多元”的德士车程可累积十倍的积分。

用户需下载康福德高德士应用，注册参与德士奖励计划，然后到指定网站注册所使用的公交车资卡号码，在下德士时只需扫描车资卡即可。

奖励计划分两个阶段展开，首阶段只包括新捷运巴士、东北线、滨海市区线及榜鹅和盛港轻轨系统；预计一个月后推出的第二阶段计划则包括所有其他业者经营的巴士路线和地铁线，计划有待陆路交通管理局批准。

康福德高德士总裁洪维能受访时说，下来公司还会推出更多计划吸引人们乘搭德士。

他说：“不像其他业者那样，我们的奖励计划不能过度挥霍，根据市场分析师，它们是在烧钱，康福德高德士是要提供可持续性的服务。”

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