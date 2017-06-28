武装部队最佳单位比赛得奖名单出炉

（联合早报网讯）新加坡武装部队的第一突击营、威武级隐形护卫舰“坚信号”，以及第143中队分别获颁今年武装部队的最佳作战单位奖、最佳战舰奖和最佳战斗机中队奖。

国防部今天发文告公布今年武装部队最佳单位比赛的奖项名单，共有18个常备和11个战备单位得奖，以肯定它们过去一年的卓越表现。

陆军第一突击营是连续14年蝉联最佳作战单位奖，这也是第一突击营自该奖项于1969年设立以来，第31度获奖。

第一突击营营长黄建钏（36岁）并不把营队杰出的成绩视为“理所当然”，他说：“今年的成就不代表来年会再次获奖，我们必须继续努力地进行逼真的训练，以确保每名军人都具备能随时应战的战备能力。”

海军坚信号（RSS Steadfast）去年在海外演习中取得亮眼表现，平时也展现高水平的作战能力，今年首次荣获武装部队的最佳战舰奖。

该军舰去年参加由美国海军举行的环太平洋多边海军演习（RIMPAC）时获选担当领导重任，成为首艘在该演习中带领联合航行训练（group sail）的非美国船舰。

获得今年最佳战斗机中队奖的143中队上一次获得该奖项是在27年前。

历史悠久的第143中队于1975年成立，原本由A-4天鹰型战机组成，后来在1989年采用A-4SU超级天鹰型战机后曾连续两年获得最佳战斗机中队奖，但之后便一直与奖项无缘。

该中队在2000年改用F-16猎鹰型战机后，今年终于第三度夺得最佳战斗机中队奖。

中队司令的王德坤中校（40岁）受访时说：“此次得奖激发了队员们的斗志，想更努力拼搏。我们不想再等20多年才得奖，我希望至少能接连两、三年都获此殊荣。”

陈庆炎总统和国防部长黄永宏医生将于7月1日在武装部队军训学院举行的军人节检阅礼上，把最佳单位比赛的奖项颁给得奖单位。

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