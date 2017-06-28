违反职业操守的著名癌症专科医生 三司改判吊销行医执照八个月

违反职业操守的著名癌症专科医生洪炳添原被新加坡医药理事会罚款2万5000元，三司推翻裁决，改判他吊销行医执照八个月。

行医35年的洪炳添现为百汇癌症中心主任，也是凯利板上市医疗保健服务集团TalkMed执行董事兼总裁。

他面对两项违反职业操守的控状：一、他错误地向病人陈述说，若她接受化疗和使用抗癌药，有七成机会能让病况受控制；二、他没有告知病人她可选择动手术，以致她无法作出全面的决定。

他去年7月被新加坡医药理事会纪律审裁庭罚款2万5000元，他不满指控成立提出上诉。另一方面，医理会则认为刑罚过轻，促请法庭吊销洪炳添的行医执照。

由大法官梅达顺、上诉庭法官潘文龙和朱迪柏拉卡斯组成的三司今年2月审理上诉，昨天就此发表判词。

三司在研究了洪炳添提呈的医疗文献后认为，洪炳添对病患做出陈述时并没有合理的依据。大法官在判词中指出，虽然没人指说若非洪炳添失责病人的情况可能不会那么糟，或指他提供的治疗不恰当，但是洪炳添面对的控状仍是严重的。

2010年4月1日，洪炳添替一名女病患看诊时，建议她通过化疗和使用含酪氨酸激酶抑制剂（tyrosine kinase inhibitors，简称TKI）的抗癌药物，治疗右肺一颗拳头般大小的肿瘤。这名女病患自2010年初左右就开始出现咳嗽和痰出血的症状，她最终因为癌细胞扩散，同年10月过世，终年55岁。

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