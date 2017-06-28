南大校长为食阁招牌风波致歉 校方将彻查事件

（联合早报网讯）南洋理工大学初步调查显示，校内食阁摊贩较早前确实收到招牌禁用华文的指示，但校方澄清这指示非南大管理层下达。南大校长安博迪教授今天发表声明说，为全面了解事情来龙去脉，南大将进行更彻底的调查。

安博迪说：“若调查结果发现有员工违反了南大的政策及其价值观，相关员工将被追究责任。”

安博迪今午代表南大发出英文和华文声明。他指出，对于发生这起事件，以及校方最初在回复媒体询问时，没有清楚交代摊主们获得的指示其实是错误的，校方“愿意承担责任”。

他说：“过去几天，不少公众对南大食阁摊位招牌不能使用华文表示不满，南大管理层能够理解他们的感受。对于我们在处理这起事情上所给予的解释不够清楚，造成大家的困扰，我们在此表达歉意。”

“我们也对此事引起华社的不满和不安，深表歉意。”

南大上周传出校内食阁摊贩的招牌和菜单禁用华文的风波，南大北区大楼广场（North Spine Plaza）、由胜乐集团（Select Group）管理的食阁摊主申诉，本月初接到管理层通知，须在8月续约前把现有华文招牌全都拆除，只留英文招牌。

事件引起关注与讨论后，南大发言人最初在回应媒体询问时，没有直接否认传闻，而是说南大作为国际化校园，外加英语是新加坡的行政语言，因此要求食阁运营者使用英语提供产品和服务信息，以便每个人都能理解；校方后来改口说这是一场误会，指允许摊主使用双语告示牌，只要英文包括在内即可，因立场不明确，再度招来批评。

安博迪指出，事件发生后，南大已经正式通知胜乐集团和摊主，招牌只要有英语，就可附上其他官方语言。

他透露，南大副教务长（学生生活）郭建文教授已在上星期六同摊主会面，澄清校方立场。

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