400多所学前教育中心将用科技减轻行政负担

超过400所本地学前教育中心接下来将能使用专为该领域开发的综合科技方案，减轻教职员的行政负担，让他们把更多时间和精力投注在孩子身上。

幼儿培育署（Early Childhood Development Agency，简称ECDA）今天发布文告透露以上消息。

本地有约1600所学前教育中心，目前已有超过400所表示有兴趣使用称为“智慧方案”（SMART Solutions）的一套科技方案，以助处理多种行政工作，包括财政管理、记录孩子的个人与进度资料，以及教师与家长的沟通等。

文告指出，市面上虽然已有不同的科技方案，但智慧方案能综合不同科技方案，更好地辅助学前教育中心进行管理和运作。

文告说，减轻行政负担后，教师将能更专注于孩子的学习与课程设计，而教师也能使用智慧方案更好地记录孩子的进度，并更频密地通知家长。

智慧方案是幼儿培育与培训服务协会（Association of Early Childhood and Training Services，简称ASSETS）与幼培署和资讯通信媒体发展局（IMDA）合作的一项计划。

这也是劳动力发展局（WSG）精益企业发展计划（Lean Enterprise Development scheme，简称LEDS）下的一个项目，旨在为学前教育者改善工作环境，并为他们提供更有效率的工作流程。

社会及家庭发展部长陈川仁今早到已开始使用智慧方案的小奇星幼儿园（Small Wonder Preschool）参观。

陈川仁受访时指出，相信智慧方案能大大地改善学前教育中心的工作流程，除了能减轻工作负担并提升效率，也有望通过工作环境的改善，吸引更多人加入学前教育的行业。

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