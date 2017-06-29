陈清木挑战第一任民选总统问题 法官料一星期后裁决

前总统参选人陈清木医生入禀高庭挑战第一任民选总统的问题，双方今天已在内堂完成陈词，法官预料约一个星期后给予裁决。

曾是人民行动党议员的陈清木是上一届2011年总统大选的候选人之一。

他上个月5日通过CR拉惹高级律师（Chelva Rajah）向高庭提出申请，希望高庭阐明为何第一任民选总统是从前总统黄金辉算起，以致下届总统选举须启动保留选举机制。陈清木促请法庭定夺，这么做是否符合我国宪法中，两项与保留选举机制细节有关的条文。

代表总检察署陈词的是副总检察长哈里古玛，他事后告诉媒体，法官预料约一个星期后给予裁决。但是双方都不愿意透露他们在内堂的讨论内容。

国会去年11月通过修宪法案，政府确立一套“保留选举”机制，只要任何一个种族连续五届总统任期没有担任总统，下一届总统选举就保留给该族候选人。

而政府听取总检察署的意见后，决定把首位行使民选总统权力的黄金辉列为我国第一位民选总统。换言之，我国的民选总统制度已进入第五任，而过去30年都没有马来族当选总统，那下届选举就应保留给这个族群的候选人。

陈清木今年3月曾就启动保留选举机制一事召开记者会。他认为，黄金辉是受委而非人民选出的总统，所以在计算何时启动机制时，不应该回算至黄金辉的任期。继黄金辉之后出任总统的王鼎昌，才广泛被视为首位民选总统。

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