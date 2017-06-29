首个双模式海水淡化厂动工

（联合早报网讯）我国第一个、相信也是全球首个可同时处理海水和淡水的双模式海水淡化厂今天动工，预计2020年初落成后，每天可生产约3000万加仑的食用水，足以填满约55个奥林匹克游泳池。

在占地3公顷地段上建造的吉宝滨海东海水淡化厂是我国第四个、也是首个建于市区的海水淡化厂。在雨量多的时候，它可处理来自滨海蓄水池的淡水，旱季则可淡化海水，使新厂运作不受天气因素或气候变化干扰，可进一步提高抗旱能力，加强水供的韧性。

它沿着东部公园连道而建，也是首个设有屋顶公园的海水淡化厂，淡化海水的设施建于地底下，屋顶占地2公顷的绿坪将开放给公众进行各种休闲活动。

环境及水源部长马善高今午为吉宝滨海东海水淡化厂主持动土仪式。新厂由吉宝企业旗下的吉宝基础设施负责设计、建筑、拥有和营运，为期25年。

马善高致词时指出，研发及落实双模式海水淡化厂的概念得之不易，公用事业局早在2007年在白沙的示范厂就证实这个概念的可靠性，当时每天只处理100万加仑水，经过多年试验，这项技术终于可大规模落实。

现有的两个海水淡化厂每天总共可处理1亿加仑水，位于大士的第三个海水淡化厂预计今年底建好，裕廊岛的第五个海水淡化厂则预计2020年前完工。

马善高指出，我国的用水需求到2060年预计将提高一倍以上，须继续生产新生水和淡化海水，以分别满足55％和30％的需求。

“随着我们扩大水供，我们也须继续管理用水需求，鼓励个人及非住家用户继续节约用水。每节省一滴水，意味着投入在增加供应方面的资源和成本可减少。”

免费试阅14天