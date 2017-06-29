第二本《新加坡米其林指南》发布：11家餐厅新摘星

第二本《新加坡米其林指南》今晚发布，获颁米其林星星的馆子增加到38家，法国名厨侯布雄（Joel Robuchon）的同名餐馆保住本地唯一三星最高荣誉，而除了再度获得一星的大华猪肉粿条面和香港油鸡饭面外，今年没有其他小贩摘星。

2017年版《新加坡米其林指南》颁奖礼在富丽敦酒店举行，获得一星的餐馆和小贩从去年的22家增加到30家，当中有11家是首度摘星。

由本地名厨梁兆基主理的圣淘沙餐馆森（Forest）和中原势太主掌的日式意大利餐馆Terra去年获选一星，今年则跌出榜外。

米其林二星名单大致保持不变，只有澳洲日籍名厨久田哲也在滨海湾金沙的餐馆Waku Ghin从去年的一星晋级到二星。

全世界拥有最多米其林星的法国名厨侯布雄在圣淘沙名胜世界的同名餐馆保住了三颗星的殊荣，他的另一家餐馆L’Atelier de Joel Robuchon也摘下两颗星，总共获得五颗星，是斩获最多的厨师。

获米其林星星的餐馆和小贩名单：

★★★米其林3星

● Joel Robuchon Restaurant

★★米其林2星

● Andre

● L'Atelier de Joel Robuchon

● Les Amis

● Odette

● 四川饭店

● Shoukouwa Restaurant

● Waku Ghin（新入选2星）

★米其林1星

● Alma

● Beni

● Candlenut

● Corner House

● 翡翠金阁

● CUT

● 大华猪肉粿条面

● 香港油鸡饭面

● JAAN

● 利苑酒家

● OSIA

● 莆田

● Rhubarb Le Restaurant

● Shinji by Kanesaka（莱佛士酒店）

● Shinji by Kanesaka（瑞吉酒店）

● 夏苑

● Sushi Ichi

● The Song of India

● The Kitchen at Bacchanalia

米其林1星（新入围）：

● Braci

● Cheek by Jowl

● 江师傅菜馆

● Garibaldi

● Iggy’s

● 御宝潮州酒家

● Labyrinth

● META

● St Pierre

● 夏宫

● Whitegrass

落榜1星餐馆：

● Forest（森）

● Terra

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