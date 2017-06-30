更多战备军人将执行国土安全任务

（联合早报网讯）我国战备军人今后的职责将扩大，担起国土安全任务。国土防卫训练学院每年也将训练1万8000名在役和战备军人，让他们在需要时能随时调派执行这些任务。

个别获选担任这些任务的战备单位回营受训时，如果出现紧急情况，会在原有的作战任务之上，也参与国土安全行动。他们需执行的任务包括与警察部队在全岛巡逻、沿海侦查、保护重要设施、封锁与搜寻，及维持公共秩序。

明天是军人节，国防部长黄永宏医生本月27日配合这个节日接受媒体访问时宣布这项消息。这也是国防部继去年宣布成立由正规军人组成的陆军速应部队（Army Deployment Force）后，再次加强反恐力度。此前，我国已先后设立了特别行动部队和本土防卫特遣队。

国土防卫训练学院（Island Defence Training Institute）将重点拓展受训人员在城市作战训练中所训练的个人技能。训练内容包括模拟情境与国土安全行动实弹射击、搜查程序、法律权限，及伸缩式短棍操练。战备单位在回营受训时也会复习相关内容，确保他们能随时待命，听候调遣。

国防部并没有透露哪些战备单位将被“征用”。然而，这并不是战备人员首次参与国土安全任务，本土防卫特遣队中也有战备单位在重点设施执行安保任务。

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