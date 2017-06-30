黄永宏：用战备军人对付“零售”恐怖主义

（联合早报网讯）国防部调整策略让更多战备军人担负国土安全职责，是为了应对由“批发”转向“零售”的恐怖分子运作方式。

国防部长黄永宏医生本月27日配合明天军人节接受访问时指出，恐怖威胁是需要长时间消除、甚至无法根除的盛行（endemic）问题，并已长时间存在。他不讳言，我国早在九一一事件发生前就已经是恐怖分子的袭击目标。

然而恐怖分子的运作方式已与过去大不相同。黄永宏指出，过去的卡伊达组织采用等级分层、中央协调的“批发”型恐怖主义，而相比下，时下伊斯兰国等恐怖组织走的是“零售”路线，网上唾手可得的袭击教学材料让激进分子轻易就学会如何展开袭击。

黄永宏说：“当时的卡伊达没有制造炸弹的专家，更不用说是制造炸弹的能力……如今炸弹制造技术已经零售化了，成百上千的外国武装分子会有制造炸弹装置、骑劫、绑架的技术。”

由此催生的独狼袭击现象也导致恐怖主义袭击事件近年来节节攀升。2000年至2014年间，全球发生的恐袭事件从1777起增加八倍至1万6840起；而单在2011年至2014年短短三年里空袭次数就增加了超过两百倍。

面对这样的“零售”型恐袭模式，调用更多战备军人能确保我国的防卫能力最大化。黄永宏说：“过去我们只选择训练在役单位（active units），但如今恐怖主义从‘批发’转向‘零售’，我们需要让自己在‘零售’层次实现自卫的能力。”

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