乌节路公共场所明年7月1日起全面禁烟

（联合早报网讯）从明年7月1日起，乌节路公共场所将全面禁烟。乌节路餐饮场所的吸烟角落将在明年6月底之前全面废除，政府即日起也不再接受全岛任何餐饮场所设置吸吸烟角落的新申请。

国家环境局自前年8月起与乌节路商联会和其他利益相关者合作，分阶段将乌节路转换成无烟区。明年7月生效的无烟区将从东陵路（Tanglin Road）开始，往东延续至多美歌地铁站，北部则延续至史各士路（Scotts Road）。一旦启用无烟区，烟客只允许在特定吸烟区（Designated Smoking Areas）吸烟。

乌节路目前有五个由政府管理的特定吸烟区。它们位于远东商业中心、豪杰大厦（Orchard Towers）、卡佩芝台（Cuppage Terrace）附近、罗敏申麒麟大厦（Robinsons The Heeren），以及索美塞地铁站后面。利益相关者，例如大楼业主也可设置自己的特定吸烟区，不过这些吸烟区不应超过10平方公尺，也不能对其他公众造成任何不便。

环境局也指出，将逐步废除位于新无烟区餐饮场所的16个吸烟角落。全岛其他餐饮场所的吸烟角落则可继续使用，直至执照失效或停止营业。

环境局将在接下来一年里与利益相关者合作在受影响地区设置禁止吸烟的告示牌，也会把所有烟蒂桶换成一般垃圾桶。

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