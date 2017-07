李显龙总理和张志贤副总理国会复会时将发表部长声明

(联合早报网讯)国会星期一复会时,李显龙总理和副总理兼国家安全统筹部长张志贤,会就建国总理李光耀故居事宜发表部长声明。

李总理预计在中午12时45分发表声明,之后是副总理张志贤。

国会议程显示,李总理的声明将以“欧思礼路38号:滥用权力的指控”(Alleged Abuse of Power on 38 Oxley Road)为题,张志贤声明的题目则是“欧思礼路38号:部长委员会”(Ministerial Committee on 38 Oxley Road)。

国会议程也指出,国会议员会按“议事常规”(Standing Order)第44条款辩论两个部长声明。在这个条款下,国会议员无需在辩论结束后进行投票。

李总理本月19日发表声明,对建国总理李光耀故居争端造成新加坡声誉受损,以及国人对政府的信心遭到打击,向全体国人致歉。他当时也在声明中指出,他已指示人民行动党解除党督的约束,让全体议员自由提问和发言。

他当时说:“我吁请议员,包括非行动党议员,仔细研究相关的争议,在国会毫不保留地向我和我的部长提问。我希望这个彻底和公开的辩论和问责,能够消除事件所带来的疑问,并且加强公众对体制和政府系统的信心。”

国会议程显示,工人党议员会就课题提出六个口头询问,这些问题预计会在部长声明中获得解答。

针对李显龙总理与弟妹就建国总理李光耀故居引发的争端,工人党日前表示这些家庭纠纷应由李家私下或上法庭解决,它只关注滥用职权的指责,以及争端对于新加坡和我国政治体制信任度所造成的损害。

例如,阿裕尼集选区议员毕丹星会询问,政府会否同意成立特别特选委员会(Special Select Committee of Parliament)的动议,由不同政党党员组成的委员会通过直播的公开听审,调查李总理弟妹指他滥权的指责,也让指责者有机会在国会提呈所有相关证据。

工人党主席林瑞莲则会询问政府哪些现有规则能确保部长和担任高级政治职务者,在涉及个人或金钱(pecuniary)利益的决策上,不会影响或参与决策和考量,以及如何执行这些规则。她也问,针对李光耀的故居和资产等,政府是否发现到,任何内阁成员或总检察长存有利益冲突或可能有利益冲突的情况,政府又如何处理这些情况。

