军人节：武装部队成立指挥处集合网络防卫能力

（联合早报网讯）新加坡武装部队将成立新指挥处，以集合军中电脑通讯及网络防卫能力，从而加强相关行动的协调，进一步提升整体作战网络的安全。

我国各大机构近期不时遭受的网络攻击事件并非偶然发生，而是因新加坡被选定为攻击目标之一，遭人以具组织及预谋性地展开网络攻势。

国防部长黄永宏医生配合军人节接受访问时重申上述看法，并宣布武装部队将在今年11月正式启用C4指挥处（C4 Command），以强化军队保护旗下作战系统及应对网络攻击的能力。所谓的C4是指指挥（command）、控制（control）、通讯（communication）和电脑（computer）。

黄永宏说，网络安全威胁层出不穷，虽然有关当局已掌握资讯，清楚企图袭击者的目的及希望夺得什么资料，但难以避免其攻势可能殃及其他机构，影响广大的群众。

他举例：“最近席卷全球的勒索病毒“想哭”（Wannacry），入侵美国多个医疗保健系统，尽管已装置安全补丁（patches），但电脑专家无法确认它是否已完全清除，或是否可能重新启动……所幸病毒没有侵袭铁路、交通或航空系统，这类网络攻击与恐怖袭击一样，能制造人命伤亡，我们有必要严正对待。”

武装部队C4指挥处将由两个旅级（Brigade）作战部队组成，它们是最近成立的网络防卫组（Cyber Defence Group），以及武装部队现有单位C4行动组（C4 Operations Group）。该单位编制预计10年内达到满员2000人。

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