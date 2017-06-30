年轻女子多次从组屋窗口乱丢用过的卫生棉 被判罚款和垃圾虫劳改

（联合早报网讯）年轻女子三天内多次从组屋住家窗口乱丢用过的卫生棉，被判罚款1600元和三个小时的垃圾虫劳改。

国家环境局今天发文告说，这名28岁女子在去年9月29日至10月1日之间，多次从大巴窑1巷第111座组屋的住家丢出用过的卫生棉。

环境局从去年1月至去年9月间共接获10起有关该座组屋高楼抛垃圾问题的反馈。尽管市镇理事会和基层组织在这个地区多次进行宣导，环境局也不时派人到场监视情况，但是高楼抛垃圾问题依然存在。

为找出罪魁祸首，环境局去年9月29日至10月4日，在区内装置监察摄像机，并在其中三天录下女子打开窗口丢出用过的卫生棉，过后再关窗。

环境局去年共接获超过2500起有关高楼抛垃圾问题的反馈。一般上，环境局、市镇会和基层组织展开宣导工作后，乱抛垃圾的情况就能得到改善。

从2012年8月至去年这段期间，环境局在组屋区装置超过4100个监察摄像机，采取3300多次执法行动取缔高楼抛物者。单是去年，该局采取超过1100次执法行动，对付高楼抛物者。

环境局呼吁公众拨电通报高楼抛物事件，环境局的24小时热线为1800-2255-632（1800-CALL-NEA）。

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