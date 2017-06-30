王乙康：今年国庆庆典保安措施更严密

（联合早报网讯）恐怖袭击威胁日益加剧，教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康指出，今年的国庆庆典保安措施将比往年严密。

他说，除了检查观众包裹，以及在关键位置设路障和围栏，安保人员也将在浮动舞台周围和附近购物中心展开频密巡逻。

今年的国庆庆典重返滨海湾浮动舞台，本地小学五年级学生将从本周末开始，陆续到浮动舞台观赏国庆庆典国民教育演出。

王乙康说，许多公务员和义工正辛勤地为国庆庆典做准备。“在我们准备齐聚庆祝新加坡52岁生日的当儿，我们应提高警惕，为彼此多留意周围环境。”

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