徐芳达：李光耀不会让遗愿凌驾于法律

（联合早报网讯）通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长徐芳达相信，建国总理李光耀会坚持法律高于他对欧思礼路38号故居的遗愿，这与其他新加坡人没有两样，也与李光耀一手创立的制度相符。

曾在2008年至2011年担任李光耀首席私人秘书的徐芳达在个人面簿上指出，他深信李光耀会要继承他的政府继续维护他创立的制度和他的价值观。“他不会要他的家人得到特别待遇，事实上，这么做会让他最为难过，因为这有违他的价值观和信念。”

针对李光耀幼子李显扬声称他竭力遵从父亲遗愿，徐芳达说，新加坡是李光耀毕生的事业和遗产，李光耀不会希望一个家庭纠纷变成一个可损害新加坡国际声誉的公共争端，也不会希望看到政府领导人和体制蒙受无根据的指控，以致打击民众对他所创立的制度的信心。“李先生会把新加坡的利益放在个人利益之上。”

徐芳达说，除了争端和指控，新加坡还须面对许多艰巨的挑战，以保障国家的未来，包括如何取得经济增长，为国人创造良好的就业机会；在面对威胁时保障国家的安全和国人的团结。

“如果我的前上司还在，我想他会希望每个人把新加坡放在第一位，停止争吵和相互指责，让我们回去经营好国家，解决我们面对的现实问题，改善人民的生活。”

徐芳达在贴文中说，他在担任李光耀的首席私人秘书期间，不仅有幸直接向李光耀学习，观察他如何对待不同的人及处理艰难的事务，也认识了李玮玲。“她是我景仰和尊重的人。她经常持有强烈意见，有时也很直率，但她有一颗善良的心，也真正关心周围的人。”

徐芳达说，过去两个星期出现的严重指控已伤害了李光耀耗费毕生心血建立起的新加坡声誉。

“过去两个星期发生的事令我感到极为痛心，特别是当我想到事件给李光耀和夫人带来的痛苦……我不相信李玮玲存心对她的国家造成伤害，我反复地问自己，她为什么要这么做？她是否被误导，误解了实际情况？”

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